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Преподаватели Puzzle English снялись голыми в поддержку рыбного флешмоба Голливудских суперзвезд
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24.06.2018 14:53
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Преподаватели Puzzle English снялись голыми в поддержку рыбного
флешмоба Голливудских суперзвезд Преподаватели Puzzle English
решили присоединиться к всемирному флэшмобу в защиту животных и
сняться обнажёнными с рыбами в руках. К благотворительной акции,
инициированной компанией Fishlove и посвящённой борьбе за запрет
жестоких способов рыбной ловли, уже присоединились сотни
голливудских актёров и других знаменитостей, в том числе
Джиллиан Андерсон (агент Скалли из «Секретных материалов»), Джош
Бролин (Танос из «Мстителей»), Хелена Бонем Картер (Беллатрикс
Лестрейндж из саги о «Гарри Поттере») и другие узнаваемые персоны
большого экрана. Главным условием для участия в фотосессии являются
любовь к животным и согласие позировать для
фотографа aunaturel в обнимку с обитателем морских
глубин. «Мы с радостью решили присоединиться к
инициативе Fishlove, массово поддержанной голливудскими
знаменитостями. Рыбы занимают важное место в пищевой цепочке и в
рационе людей, однако мы не вправе отказывать им возможности отойти
в иной мир безболезненно. Для участия в фотосессии мы выбрали Сэма–
по мнению пользователей, самого привлекательного из преподавателей
нашего сервиса. Надеемся, что наши подписчики по достоинству оценят
столь смелый шаг и поддержат данную акцию гуманизма по отношению к
живой природе»,– комментирует инициативу основатель и генеральный
директор сервиса Puzzle English Александр Антонов. В качестве
экспонатов для специальной фотосессии преподаватели
Puzzle English выбрали щуку – рыбу, очень популярную в России и
обладающую/ хорошей репутацией благодаря народному
фольклору. Puzzle English – запущенный в 2011 году
онлайн-сервис для тренировки знаний и навыков английского языка,
включающий задания для понимания на слух, чтения, письма, а также
упражнения для развития разговорных навыков. Ресурс обладает
огромной коллекцией заданий и разноплановыми тренировками для
закрепления знаний. В настоящее время подписчиками сервиса являются
более 4 млн пользователей, аактивная аудитория Puzzle English
превышает 1 млн человек в месяц, не считая пользователей мобильных
приложений.Посмотреть всю рыбную
фотосессию https://yadi.sk/d/I2BlYxxj3Wph39
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