Преподаватели Puzzle English снялись голыми в поддержку рыбного флешмоба Голливудских суперзвезд Преподаватели Puzzle English решили присоединиться к всемирному флэшмобу в защиту животных и сняться обнажёнными с рыбами в руках. К благотворительной акции, инициированной компанией Fishlove и посвящённой борьбе за запрет жестоких способов рыбной ловли, уже присоединились сотни голливудских актёров и других знаменитостей, в том числе Джиллиан Андерсон (агент Скалли из «Секретных материалов»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Хелена Бонем Картер (Беллатрикс Лестрейндж из саги о «Гарри Поттере») и другие узнаваемые персоны большого экрана. Главным условием для участия в фотосессии являются любовь к животным и согласие позировать для фотографа aunaturel в обнимку с обитателем морских глубин. «Мы с радостью решили присоединиться к инициативе Fishlove, массово поддержанной голливудскими знаменитостями. Рыбы занимают важное место в пищевой цепочке и в рационе людей, однако мы не вправе отказывать им возможности отойти в иной мир безболезненно. Для участия в фотосессии мы выбрали Сэма– по мнению пользователей, самого привлекательного из преподавателей нашего сервиса. Надеемся, что наши подписчики по достоинству оценят столь смелый шаг и поддержат данную акцию гуманизма по отношению к живой природе»,– комментирует инициативу основатель и генеральный директор сервиса Puzzle English Александр Антонов. В качестве экспонатов для специальной фотосессии преподаватели Puzzle English выбрали щуку – рыбу, очень популярную в России и обладающую/ хорошей репутацией благодаря народному фольклору. Puzzle English – запущенный в 2011 году онлайн-сервис для тренировки знаний и навыков английского языка, включающий задания для понимания на слух, чтения, письма, а также упражнения для развития разговорных навыков. Ресурс обладает огромной коллекцией заданий и разноплановыми тренировками для закрепления знаний. В настоящее время подписчиками сервиса являются более 4 млн пользователей, аактивная аудитория Puzzle English превышает 1 млн человек в месяц, не считая пользователей мобильных приложений.Посмотреть всю рыбную фотосессию https://yadi.sk/d/I2BlYxxj3Wph39 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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