Астрологический гороскоп на 2018 год — год Желтой Земляной Собаки — обещает дружелюбность и спокойствие, но стоит учесть некоторые условия для достижения успеха, пишет со ссылкой на .

В ночь на 16 февраля 2018 года Огненный Петух передаст все регалии правления Собаке, которая весь год будет на страже благосостояния. Она воплощает справедливость, никогда не вставит нож в спину, и в ее год все будет согласно намеченному плану.

Главная особенность, которую нам сулит астрологический гороскоп на 2018 год — это справедливость. Поэтому следует помнить, что в новом году удачу за хвост поймает только тот, кто будет отвечать требованиям к справедливости, которые подразумевает Желтая Земляная Собака. А именно: честь, верность друг другу и принципам добра и совести, не ждать подачек и незаслуженных похвал. Только самоотдача и светлые порывы принесут счастье в новом году.

Карьера и достаток

Астрологический прогноз на 2018 год рекомендует без раздумий приступать к любой работе, не бояться риска и препятствий. Собака даст возможность твердо отбивать обвинения и уверенно идти к успеху.

Астрологический гороскоп на 2018 год

Стоит учесть, что Желтая Земляная Собака с осторожность относится к переездам на новое место жительства. Роскошь ей ни к чему, ведь она непритязательна и добросовестна. Но если в 2018 году кто-то добьется известности и достатка, она только обрадуется. Да и подсобит в карьере. В новом году ждите внутренних и внешних перемен.

Здоровье

В этой сфере астрологический прогноз на 2018 год обещает, что болезни будут обходить стороной. Единственное что стоит учесть — позабыть навсегда о вредных привычках. Кстати, 2018 год идеален для путешествий.

Отношения

Кроме того, астрологический прогноз на 2018 год предсказывает значимые встречи и приятные эмоции. Для тех, кто в браке, снова наступит «медовый месяц». Для тех, кто одинок, Желтая Земляная Собака подготовила приятные подарки — любовь с первого взгляда и до конца жизни.

Дружба

Год Собаки отлично подходит для новых дружественных знакомств. Астрологический прогноз на 2018 год советует доверять интуиции — так называемой «собачьей» чуйке. Особенно, это касается выявления недругов. Тогда и отрицательных эмоций в жизни уменьшится, и благородных людей вокруг станет больше.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира