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На сессии в Полтаве подрались депутаты
29.11.2019 18:55
В Полтаве депутаты подрались из-за рынка земли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
рынка
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