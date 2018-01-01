Жителю Николаева, который угрожал взорвать местное отделение
полиции, грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейские
задержали нетрезвого мужчину в Николаеве Фото: mvs.gov.ua "31
декабря около 1.45 в Корабельное отделение полиции в Николаевской
области позвонил 30-летний гражданин, который угрожал взорвать
Корабельное отделение полиции ГУНП в Николаевской области.
Нетрезвого правонарушителя полицейские доставили в отдел
полиции", – сказано в сообщении.Правоохранители открыли
уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса
Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание от
штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.
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