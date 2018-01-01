Жителю Николаева, который угрожал взорвать местное отделение полиции, грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейские задержали нетрезвого мужчину в Николаеве Фото: mvs.gov.ua "31 декабря около 1.45 в Корабельное отделение полиции в Николаевской области позвонил 30-летний гражданин, который угрожал взорвать Корабельное отделение полиции ГУНП в Николаевской области. Нетрезвого правонарушителя полицейские доставили в отдел полиции", – сказано в сообщении.Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет. https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2031097860456502 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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