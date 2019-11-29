Погода, Новости, загрузка...
В лондонской полиции заявили, что нападение на мосту было терактом
29.11.2019 19:13
набег на Лондонском мосту было террористическим актом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 