В лондонской полиции заявили, что нападение на мосту было терактом - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В лондонской полиции заявили, что нападение на мосту было терактом
29.11.2019 19:13
набег на Лондонском мосту было террористическим актом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
террористическим
актом
было
мосту
лондонском
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->