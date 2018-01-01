В оргкомитете Олимпиады-2018 заявили, что постоянно приветствуют
всех участников Олимпийских игр. Лидер КНДР Ким Чем Ын в своей
новогодней речи сообщил о намерении отправить делегацию спортсменов
из Северной Кореи для участия в зимних Играх в южнокорейском
Пхенчхане. Северная Корея впервые заявила о намерении принять
участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее Фото: EPA По словам
представителя оргкомитета, "олимпийский комитет постоянно
приветствует всех участников Олимпийских игр, и если Северная Корея
официально примет решение об участии, это будет проявлением мира,
дружбы и истинного олимпийского духа".В своем новогоднем
выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова
отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в
южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести
переговоры по этому поводу с Сеулом. Это стало первым официальным
заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней
Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25
февраля.Газета Financial Times писала, что Южная Корея
попросила США отложить совместные военные учения Key
Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады, чтобы снизить
вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С 2006 года КНДР
произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки
запусков баллистических ракет.
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