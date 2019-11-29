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Кабмин планирует сделать 3D-модель территории Украины
29.11.2019 19:32
Со следующего года Кабмин оцифрует всю территорию Украины в 3D Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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