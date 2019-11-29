Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Освіта.ua.

По итогам сертификации учителя получили сертификаты, сок действия которых - три года.

"Я бы хотела поблагодарить абсолютно всех учителей, которые приняли участие в сертификации, - независимо от результата. Каждый из вас сделал свой вклад для усовершенствования механизма сертификации. Именно на основе ваших результатов и опыта мы будет совершенствовать процедуру в будущем", - отметила глава Минобразования Анна Новосад.

Глава службы качества образования Руслан Гурак в свою очередь сообщил, что 82% прошедших сертификацию педагогов - это высокий показатель, который свидетельствует, что "украинские учителя идут в ногу со временем".

"Приятно отметить, что участники сертификации, несмотря на некоторые опасения относительно процедуры, смогли достойно показать свои практические умения в использовании современных подходов и технологий обучения", - заявил он.

Сообщается также, что те, кто успешно прошел сертификацию, на протяжении трех лет будут получать доплату в размере 20% от оклада.

Для успешного прохождения теста довольно было половины правильных ответов на задания. Всего было 100 вопросов, каждый из которых оценивался в один балл.

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