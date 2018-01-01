В Киеве на Новый год мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на бульваре Вацлава Гавале, сообщает Newsone .

"Жуткое ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 года рождения”, - сообщли првоохранител

По данным источника, жена делала мужчине искусственное дыхание, но он скончался из-за полученных травм.

Стоит отметить, что на месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа. Свидетели сообщают, что мужчина пришел домой, попрощался и выпрыгнул.

Кроме этого, последние слова мужчины были такими: "Хотите праздник? Я вам устрою праздник".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве 13-летняя школьница выпрыгнула с третьего этажа. В результате падения девочка получила переломы и многочисленные ушибы только тела.

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