В стартовом поединке украинец Сергей Стаховский в паре с литовцем
Ричардасом Беранкисом обыграл австралийско-британский дуэт, Стивен
Де Ваард / Бридан Кляйн, со счетом 6:2, 7:6. Стаховский пробился во
второй раунд турнира в парном разряде Фото: ЕРА В стартовом
поединке Стаховский в паре с литовцем Ричардасом Беранкисом обыграл
австралийско-британский дуэт, Стивен Де Ваард / Бридан Кляйн, со
счетом 6:2, 7:6.Следующими соперниками украинско-литовской пары
станут американцы Маккензи Макдональд и Томми Пол.Призовой
фонд турнира составляет $75 тыс.
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