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В Лондоне мужчина напал на людей на мосту: пострадали пять человек
29.11.2019 20:10
Лондонский мост вечером оцепила полиция из-за нападения на людей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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