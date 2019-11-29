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В Лондоне мужчина напал на людей на мосту: пострадали пять человек
29.11.2019 20:10
Лондонский мост вечером оцепила полиция из-за нападения на людей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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