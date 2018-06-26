Погода, Новости, загрузка...
О помиловании Сенцова Путина попросил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
26.06.2018 06:55

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает "Голос Америки".

О помиловании Сенцова Путина попросил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд

 

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - сообщили в пресс-службе Совета Европы.

 

Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить