|О помиловании Сенцова Путина попросил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
|26.06.2018 06:55
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает "Голос Америки".
Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.
Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
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