Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает "Голос Америки". "Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - сообщили в пресс-службе Совета Европы. Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение. Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки европы совета россии прошение олег Теги: последние сводки