В Москве от взрыва петарды пострадал пятилетний ребенок. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Состояние
большинства пострадавших оценивается как средней тяжести Фото:
pixabay.com По словам собеседника агентства, "в течение дня 31-го
числа и ночи 1 января в больницы из разных районов города поступили
23 человека, получившие травмы при запуске петард".Он также
рассказал, что состояние большинства пострадавших оценивается как
средней тяжести, угрозы жизни нет. Источник добавил, что младшему
из пострадавших – пять лет, старшему – 49.
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