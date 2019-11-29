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НАТО значительно увеличит свои военные расходы
29.11.2019 20:48
НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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