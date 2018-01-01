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Самую низкую температуру в новогоднюю ночь зафиксировали в Монголии
01.01.2018 12:10

В новогоднюю ночь столбик термометра низкое опустился в Улан-Баторе, Монголия, передает со ссылкой на данные The Weather Channel.

Отмечается, что в полночь температура воздуха в столице Монголии составляла -26 градусов.

Новый год на севере Европы был практически "тропическим". Осло -1 градус, Рейкявик 5, Стокгольм 2, Хельсинки 1. В Киеве 2018 пришел за умеренных зимних температур в 2 градуса.

Самый теплый в Европе Новый год - в южной части Испании, на Балеарах, на Сардинии, на Мальте и на Канарах.

Напомним, в Украине, ранее синоптики обещали "весеннюю" погоду на новогодние праздники.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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