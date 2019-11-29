|Меланія Трамп "отримала на горіхи" через свого чоловіка
|29.11.2019 21:08
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Загалом, виступ першої леді тривав всього шість хвилин.
«Я сподіваюся, що знання, які ви отримаєте тут, допоможуть вам впоратися з важкими ситуаціями, з якими ви можете зіткнутися. Це необхідно для того, щоб ви могли жити здоровим і вільним від наркотиків життям. Я борюся з вами, і я борюся за вас», - звернулася до публіки Трамп.
Як з'ясувалося, така реакція городян на Меланію - помста Дональду Трампу. У липні цього року президент опублікував пост в Twitter, де заявив, що:
«Балтімор - огидне і брудне місто, вулицями якого бігають щури».
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