В оргкомитете Олимпиады 2018 заявили, что постоянно приветствуют всех участников Олимпийских игр. Лидер КНДР Ким Чем Ын в своей новогодней речи сообщил о намерении отправить делегацию спортсменов из Северной Кореи для участия в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Северная Корея впервые заявила о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее Фото: EPA По словам представителя оргкомитета, "олимпийский комитет постоянно приветствует всех участников Олимпийских игр, и если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа".В своем новогоднем выступлении глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом. Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.Газета Financial Times писала, что Южная Корея попросила США отложить совместные военные учения Key Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады, чтобы снизить вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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