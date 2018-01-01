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Оргкомитет Олимпиады 2018 назвал проявлением дружбы намерение Ким Чен Ына направить делегацию спортсменов в Пхенчхан
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01.01.2018 12:15
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В оргкомитете Олимпиады 2018 заявили, что постоянно приветствуют
всех участников Олимпийских игр. Лидер КНДР Ким Чем Ын в своей
новогодней речи сообщил о намерении отправить делегацию спортсменов
из Северной Кореи для участия в зимних Играх в южнокорейском
Пхенчхане. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Северная Корея впервые заявила о намерении принять участие в зимней
Олимпиаде в Южной Корее Фото: EPA По словам представителя
оргкомитета, "олимпийский комитет постоянно приветствует всех
участников Олимпийских игр, и если Северная Корея официально примет
решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного
олимпийского духа".В своем новогоднем выступлении глава КНДР Ким
Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для
участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он
также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с
Сеулом. Это стало первым официальным заявлением Северной Кореи о
намерении принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая
пройдет в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.Газета Financial Times
писала, что Южная Корея попросила США отложить совместные
военные учения Key Resolve и Foal Eagle на время Олимпиады,
чтобы снизить вероятность провокаций со стороны Пхеньяна.С
2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия
и десятки запусков баллистических ракет.
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