С 1 января 2018 года в американском штате Калифорния люди старше 21 года могут хранить до 28 граммов марихуаны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Калифорнии марихуана стала легальной Фото: ЕРА Люди старше 21 года имеют право хранить до 28 граммов этого наркотика и вырастить дома до шести растений марихуаны. Употребление наркотического вещества в общественных местах, на расстоянии до 300 м от школ или во время вождения запрещено.За легализацию наркотика жители проголосовали в ноябре 2016 года. В 1996 году Калифорния стала первым американским штатом, который разрешил использование марихуаны в медицинских целях.Кроме Калифорнии, употребление этого наркотика в рекреационных целях легализовали в штатах Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада. Таким образом, законно приобретать марихуану может пятая часть американцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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