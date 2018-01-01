С 1 января 2018 года в американском штате Калифорния люди старше 21
года могут хранить до 28 граммов марихуаны. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Калифорнии марихуана стала
легальной Фото: ЕРА Люди старше 21 года имеют право хранить до 28
граммов этого наркотика и вырастить дома до шести растений
марихуаны. Употребление наркотического вещества в общественных
местах, на расстоянии до 300 м от школ или во время вождения
запрещено.За легализацию наркотика жители проголосовали в ноябре
2016 года. В 1996 году Калифорния стала первым американским штатом,
который разрешил использование марихуаны в медицинских целях.Кроме
Калифорнии, употребление этого наркотика в рекреационных целях
легализовали в штатах Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада.
Таким образом, законно приобретать марихуану может пятая часть
американцев.
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