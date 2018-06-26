Дом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля власти
Велиокбритании оценили в £350 тыс. Власти выкупят дом Скрипаля на
средства налогоплательщиков Фото: ЕРА Всего за имущество Скрипаля и
отравленного полицейского Ника Бейли власти заплатят £1 млн
(около 35 млн грн).Дом Скрипаля оценили в £350 тыс.(12 млн грн.),
жилье Бейли – в £430 тыс. (15 млн грн.).Правительство
использует средства налогоплательщиков.В министерстве охраны
окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития Британии
заявили, что следствие по делу об отравлении экс-шпиона не
закончено и в доме Скрипаля продолжаются следственные
действия.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию
отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в
себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.
От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17
мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало
известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде
заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4
марта.
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