Дом бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля власти Велиокбритании оценили в £350 тыс. Власти выкупят дом Скрипаля на средства налогоплательщиков Фото: ЕРА Всего за имущество Скрипаля и отравленного полицейского Ника Бейли власти заплатят £1 млн (около 35 млн грн).Дом Скрипаля оценили в £350 тыс.(12 млн грн.), жилье Бейли – в £430 тыс. (15 млн грн.).Правительство использует средства налогоплательщиков.В министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития Британии заявили, что следствие по делу об отравлении экс-шпиона не закончено и в доме Скрипаля продолжаются следственные действия.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Россия эту информацию отрицает.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. От услуг посольства РФ Скрипаль отказалась.17 мая Скрипаля в больнице допросили детективы. 18 мая стало известно, что его выписали из больницы.5 июня в Скотланд-Ярде заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий 4 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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