Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 1 января 2018 года

Доллар подорожал на 12 копеек и его курс составляет 28,06 грн, сообщает со ссылкой на .

Евро прибавил 25 копеек и стоит 33,49 грн.

Отметим, что в госбюджете на 2017 год доллар был заложен по 27,2 грн. А в проекте бюджета на 2018 заложен курс 29,3 грн за доллар.

Правительство озвучило такие валютные прогнозы: обменный курс гривны (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году — 30,5 грн за доллар, в 2020 году — 31 грн за доллар.

Добавим, что за всю свою историю гривна установила антирекорды почти три года назад — 26 февраля 2015-го в официальных курсах доллар составил 30,01 грн, а евро – 34,04 грн.

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