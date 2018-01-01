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Стаховский вышел во второй круг парных соревнований на челленджере в Австралии
01.01.2018 12:30
В стартовом поединке украинец Сергей Стаховский в паре с литовцем Ричардасом Беранкисом обыграл австралийско-британский дуэт Стивен Де Ваард / Бридан Кляйн со счетом 6:2, 7:6. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стаховский пробился во второй раунд турнира в парном разряде Фото: ЕРА В стартовом поединке Стаховский в паре с литовцем Ричардасом Беранкисом обыграл австралийско-британский дуэт Стивен Де Ваард / Бридан Кляйн со счетом 6:2, 7:6.Следующими соперниками украинско-литовской пары станут американцы Маккензи Макдональд и Томми Пол.Призовой фонд турнира составляет $75 тыс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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