В стартовом поединке украинец Сергей Стаховский в паре с литовцем
Ричардасом Беранкисом обыграл австралийско-британский дуэт Стивен
Де Ваард / Бридан Кляйн со счетом 6:2, 7:6. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Стаховский пробился во второй раунд
турнира в парном разряде Фото: ЕРА В стартовом поединке Стаховский
в паре с литовцем Ричардасом Беранкисом обыграл
австралийско-британский дуэт Стивен Де Ваард / Бридан Кляйн со
счетом 6:2, 7:6.Следующими соперниками украинско-литовской пары
станут американцы Маккензи Макдональд и Томми Пол.Призовой
фонд турнира составляет $75 тыс.
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