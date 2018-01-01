В стартовом поединке украинец Сергей Стаховский в паре с литовцем Ричардасом Беранкисом обыграл австралийско-британский дуэт Стивен Де Ваард / Бридан Кляйн со счетом 6:2, 7:6. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стаховский пробился во второй раунд турнира в парном разряде Фото: ЕРА В стартовом поединке Стаховский в паре с литовцем Ричардасом Беранкисом обыграл австралийско-британский дуэт Стивен Де Ваард / Бридан Кляйн со счетом 6:2, 7:6.Следующими соперниками украинско-литовской пары станут американцы Маккензи Макдональд и Томми Пол.Призовой фонд турнира составляет $75 тыс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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