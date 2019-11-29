Украинское посольство направило в Госдеп жалобу на Apple из-за "российского" Крыма - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украинское посольство направило в Госдеп жалобу на Apple из-за "российского" Крыма
29.11.2019 22:38
Посольство Украины в США пожаловалось на компанию Apple в Госдеп
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
apple
госдеп
компанию
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