Сегодня следователи Нидерландов должны обнародовать фамилии 120 человек, которые были установлены как причастные к организации и выполнению сбивания малайзийского боинга MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил информированный источник.

"Сегодня, если не будет каких-либо эксцессов, нидерландская сторона, как и обещала ранее, должен обнародовать фамилии 120 человек, которые были установлены в ходе следствия по делу о сбитии рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии" в результате чего погибли 298 человек в которых около 80 - дети", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что сейчас международное следствие работает над тем, чтобы привлечь к ответственности тех лиц, совершивших мародерстве на месте падения обломков авиалайнера.

Напомним, Президент продлил соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы MH17.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира