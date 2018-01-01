Российский телеведущий, публицист Александр Невзоров заявил в своем видеоблоге, что советский политик Павел Постышев, который выступал идеологом культа Деда Мороза в СССР, "был еще тем кретином". | Невзоров: Постышев превратился в такую замороженную статую Фото: Alexander Nevzorov / Facebook "Кажется, что Дед Мороз – это некое древнее, доброе, исконно существовавшее понятие. Ничего подобного. Да, в славянской мифологии был некий персонаж подобного типа, он назывался Трескунец. Трескунец, который убивал и замораживал одиноких путников и всяко морил и чморил разный скот. Затем этот персонаж "отдыхал" около тысячи лет, и в 1937 году, который является официальным годом рождения современного Деда Мороза, некто член ВЦИК Постышев (Павел Постышев, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета – высшего орган государственной власти в советской России в 1917-1918 годах – ), который явился идеологом и автором "дедморозства" вывел его на сцену Дома Советов и представил общественности как нового социалистического бога или новый социалистический фольклор, обязательный на всей территории СССР", – сказал Невзоров.По его словам, "Постышев был еще тем кретином". "Это был один из организаторов массовых репрессий, затейник украинского Голодомора, полный шизофреник, который запрещал, например, продажу спичек… Он запрещал продажу любительской колбасы, потому что она контрреволюционная", – продолжил Невзоров.Он добавил, что "после того как Постышев организовал культ Деда Мороза, через полтора года в феврале 1939 года его тоже кокнули, что примечательно, на морозе". "И забыли. В результате чего... Постышев превратился в такую замороженную статую", – резюмировал российский публицист.ВИДЕО Видео: Alexander Nevzorov / YouTube Дед холод как официальный новогодний символ появился в советское время после того, как в 1935 году руководство СССР отменило запрет на установку праздничных елок. В XIX веке к типажу бородатого старика обращались Николай Некрасов в поэме “Мороз Красный Нос” и Александр Островский в пьесе “Снегурочка”. Еще раньше в сборнике “Сказки дедушки Иренея” писателя Владимира Одоевского был использован фольклорный образ “доброго Мороза Ивановича”. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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