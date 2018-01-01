В министерстве здравоохранения Филиппин отметили, что от запуска новогодних фейерверков пострадало на 68% меньше людей, чем в прошлом году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шумная встреча Нового года является традицией на Филиппинах Фото: EPA Отмечается, что это на 68% меньше, чем в прошлом году, и на 77% меньше, чем в среднем за последние пять лет.По информации министерства здравоохранения, в семи случаях пришлось прибегнуть к ампутации.Дуке подчеркнул, что уменьшение количества пострадавших связано с указом президента страны Родриго Дутерте об ограничении использования фейерверков.Шумная встреча Нового года является традицией между преимущественно католического населения Филиппин. Согласно местным поверьям, громкие звуки отпугивают злых духов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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