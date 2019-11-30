37-річна Кейт Міддлтон багато уваги приділяє благодійності в сфері охорони здоров'я. Під час офіційних візитів армия принца Вільяма часто відвідує лікарні.



На цей раз майбутня королева пішла ще далі: вона таємно попрацювала в пологовому відділенні Кенсінгтонської лікарні. У госпіталі Кетрін працювала інкогніто два дні. Відомо, що герцогиня дуже цікавиться раннім розвитком дітей, а також їх психологією.



Кенсінгтонський госпіталь пропонує і допомогу в домашніх пологах. Персонал намагається зробити все можливе, щоб майбутні мами почувалися максимально комфортно.



