Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе может выбрать разумных размеров резиденцию на пять комнат с гостевым крылом, пишет издание The Herald. В Зимбабве определились с привилегиями экс-президента, сообщают СМИ Фото: ЕРА Бывший президент может получить резиденцию в столице страны Хараре. Он также может построить или приобрести резиденцию в любом месте в Зимбабве или получить денежную выплату, эквивалентную стоимости резиденции.Площадь земли под жилье экс-президента не может превосходить 5 тыс. кв. м. Дом должен быть "разумных размеров": с пятью спальнями, гостевым крылом на три спальни, кабинетом, бассейном, двумя комнатами для охраны и двумя гаражами, пишет The Herald.За домом должны следить три домработницы, два садовода, два повара, две официантки и две прачки. Численность охраны должна быть не менее шести человек. По данным издания, экс-президента также будут обслуживать два водителя, два персональных секретаря, два адъютанта и два клерка.Мугабе может рассчитывать на до четырех частных международных авиаперелета в год. В автопарке бывшего главы государства будет Mercedes Benz S500 или эквивалентный автомобиль, один полноприводный фургон и один пикап. Дополнительно транспорт выделят работникам. Обновлять автопарк должны каждые пять лет.15 ноября военные объявили о захвате власти в Зимбабве и аресте 93-летнего Мугабе, который правит страной 37 лет. При этом они заявили, что их действия нельзя расценивать как военный переворот.18 ноября агентство Reuters сообщало, что партия "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" планирует отправить президента в отставку. 19 ноября Мугабе лишили поста главы правящей партии страны.20 ноября Мугабе согласился уйти в отставку при условии обеспечения иммунитета от уголовного преследования для себя и своей жены Грейс. 21 ноября он объявил об отставке. Во время переговоров Мугабе заявил, что хотел бы избежать изгнания и умереть на родине.24 ноября состоялась инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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