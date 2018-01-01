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Согласившийся уйти в отставку экс-президент Зимбабве получит резиденцию, автопарк и право на частные авиаперелеты - СМИ
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01.01.2018 12:53
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Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе может выбрать разумных
размеров резиденцию на пять комнат с гостевым крылом, пишет издание
The Herald. В Зимбабве определились с привилегиями экс-президента,
сообщают СМИ Фото: ЕРА Бывший президент может получить резиденцию в
столице страны Хараре. Он также может построить или приобрести
резиденцию в любом месте в Зимбабве или получить денежную выплату,
эквивалентную стоимости резиденции.Площадь земли под жилье
экс-президента не может превосходить 5 тыс. кв. м. Дом должен быть
"разумных размеров": с пятью спальнями, гостевым крылом на три
спальни, кабинетом, бассейном, двумя комнатами для охраны и двумя
гаражами, пишет The Herald.За домом должны следить три
домработницы, два садовода, два повара, две официантки и две
прачки. Численность охраны должна быть не менее шести человек. По
данным издания, экс-президента также будут обслуживать два
водителя, два персональных секретаря, два адъютанта и два
клерка.Мугабе может рассчитывать на до четырех частных
международных авиаперелета в год. В автопарке бывшего главы
государства будет Mercedes Benz S500 или эквивалентный автомобиль,
один полноприводный фургон и один пикап. Дополнительно транспорт
выделят работникам. Обновлять автопарк должны каждые пять лет.15
ноября военные объявили о захвате власти в
Зимбабве и аресте 93-летнего Мугабе, который правит
страной 37 лет. При этом они заявили, что их действия нельзя
расценивать как военный переворот.18 ноября агентство Reuters
сообщало, что партия "Зимбабвийский африканский национальный
союз – Патриотический фронт" планирует отправить
президента в отставку. 19 ноября Мугабе лишили
поста главы правящей партии страны.20 ноября Мугабе
согласился уйти в отставку при условии обеспечения иммунитета
от уголовного преследования для себя и своей жены Грейс. 21
ноября он объявил об отставке. Во время переговоров Мугабе
заявил, что хотел бы избежать изгнания и умереть на родине.24
ноября состоялась инаугурация нового президента Зимбабве
Эммерсона Мнангагвы.
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