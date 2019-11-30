Акторка знялася у новій яскравій фотосесії і розповіла, чому її немає в Інстаграмі:



«Знаєте, я багато про це думала. Здається справа в тому, як я була вихована. Мої батьки дуже цінують конфіденційність і не люблять галасу навколо нашої сім'ї. Мені незручно втягувати їх в подібне... Іноді мені здається, що наше покоління - це останнє покоління, яке цінує конфіденційність і тишу. Я розумію, що молодим людям простіше фотографувати їжу і листуватися, перебуваючи за одним столом, ніж сказати людині напроти «Привіт». Я розумію це і у мене немає до них претензій».











