Срок действия многократных краткосрочных виз для украинцев в Японии
будет увеличен с трех до пяти лет. Украинцам станет проще посещать
Японию с туристическими целями Фото: ЕРА (архив) Решение было
принято по итогам визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки
Накано в Киев 9 ноября 2017 года."Круг заявителей, имеющих право на
многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями,
а также для культурных и научных деятелей будет расширен. Также
срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет максимум. В
дополнение к существующим однократным визам будут введены
многократные визы (со сроком действия три года и максимальным
сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с
различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной
оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от
гаранта", – сказано в сообщении.В посольстве Японии отметили,
что ожидают увеличение числа украинцев, которые повторно посетят
Японию, а также "дальнейшего укрепления межличностных контактов".В
июне 2017 года народный депутат от "Народного фронта" Леонид
Емец по итогам дипломатической поездки украинской
межпарламентской группы в Японию сообщил, что в
Токио "приступили к работе над вопросом отмены виз
украинцам".
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