Срок действия многократных краткосрочных виз для украинцев в Японии будет увеличен с трех до пяти лет. Украинцам станет проще посещать Японию с туристическими целями Фото: ЕРА (архив) Решение было принято по итогам визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накано в Киев 9 ноября 2017 года."Круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, а также для культурных и научных деятелей будет расширен. Также срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия три года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сказано в сообщении.В посольстве Японии отметили, что ожидают увеличение числа украинцев, которые повторно посетят Японию, а также "дальнейшего укрепления межличностных контактов".В июне 2017 года народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец по итогам дипломатической поездки украинской межпарламентской группы в Японию сообщил, что в Токио "приступили к работе над вопросом отмены виз украинцам". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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