Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна завершила формирование собственных ядерных сил.

Такое заявление прозвучало во время его новогоднего обращения, передает со ссылкой на

При этом он подчеркнул, что у никогда больше не появится возможность начать войну.

"Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза", - сказал северокорейский руководитель.

Как сообщалось ранее, в конце ушедшего года отношения КНДР и окончательно испортились. Американская сторона утверждает, что переговоры уже не помогут.

Агрессия КНДР усилилась после того, как анонсировали начало масштабных военных учений ВВС вместе с Южной Кореей.

Вслед за этим заявлением последовала реакция властей КНДР.

Пхеньян воспринял эту новость как "явную и всестороннюю провокацию против Корейской Народно-Демократической Республики". При этом в КНДР заявили, что данные учения "чреваты началом ядерной войны".

Однако, несмотря на откровенные угрозы, 4 декабря и Южная Корея начали самые масштабные в истории совместные учения ВВС. Сотни самолетов поднялись в небо.

В это же время в призвали эвакуировать из КНДР детей и жен американских дипломатов из-за слишком высокой вероятности военной конфронтации.

6 декабря начали еще одни масштабные военные учения с участием сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, чем привели КНДР в ярость.

В ходе учений военно-воздушные силы и Южной Кореи нанесли бомбовые удары по полигону близко от границы с КНДР.

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