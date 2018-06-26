Граждане Грузии в скором будущем смогут с помощью специальной электронной платформы управлять государством, заверил прежний президент страны Михаил Саакашвили. Саакашвили: Все важные решения народ должен принимать сам Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook Саакашвили напомнил, что соцсетями в Грузии пользуются 1,2 млн граждан (треть только населения страны и почти половина взрослых жителей). Бывший президент хочет, чтобы они с помощью единой электронной системы могли отправлять в отставку чиновников, инициировать, отзывать и поддерживать любые законопроекты, а также решать местные вопросы.При этом Саакашвили отметил, что в управлении государством смогут участвовать и те, кто не имеет мобильных телефонов или доступа в интернет. Им будет довольно прийти в специализированные учреждения и предъявить удостоверение личности, снабженное электронным чипом со всей необходимой персональной информацией."Все важные решения народ должен принимать сам", – подчеркнул политик.Он пообещал, что его грузинская партия "Единое национальное движение" начнет внедрять новшество уже этой осенью, когда "страна освободится от темного, средневекового, феодального, маразматического правления российского олигарха [экс-премьера] Бидзины Иванишвили". https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1997736713590033/ Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й год. В стране против него открыты четыре уголовных дела. После выдворения из Украины с февраля 2018 года проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в октябрьских выборах президента Грузии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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