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Саакашвили предложил грузинам новую модель "прямой народной демократии"
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26.06.2018 07:03
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Граждане Грузии в скором будущем смогут с помощью специальной
электронной платформы управлять государством, заверил прежний
президент страны Михаил Саакашвили. Саакашвили: Все важные решения
народ должен принимать сам Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Саакашвили напомнил, что соцсетями в Грузии пользуются 1,2 млн
граждан (треть только населения страны и почти половина взрослых
жителей). Бывший президент хочет, чтобы они с помощью единой
электронной системы могли отправлять в отставку чиновников,
инициировать, отзывать и поддерживать любые законопроекты, а также
решать местные вопросы.При этом Саакашвили отметил, что в
управлении государством смогут участвовать и те, кто не имеет
мобильных телефонов или доступа в интернет. Им будет довольно
прийти в специализированные учреждения и предъявить удостоверение
личности, снабженное электронным чипом со всей необходимой
персональной информацией."Все важные решения народ должен принимать
сам", – подчеркнул политик.Он пообещал, что его грузинская
партия "Единое национальное движение" начнет внедрять новшество уже
этой осенью, когда "страна освободится от темного, средневекового,
феодального, маразматического правления российского олигарха
[экс-премьера] Бидзины Иванишвили".
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1997736713590033/
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а
также с 2008-го по 2013-й год. В стране против него открыты четыре
уголовных дела. После выдворения из Украины с февраля 2018
года проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о
намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в
октябрьских выборах президента Грузии.
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