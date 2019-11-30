Зірка вже 17 років випускає парфуми під власним брендом. Пару місяців тому співачка презентувала новий запах Promise, а днями знялася в їх рекламній кампанії.



На знімках Лопес постала в золотистій сукні, розшитій паєтками, з відкритою спиною та великим розрізом - наряди такого фасону у зірки користуються великою популярністю.



Ідею назви нових парфумів Лопес багато років тому підказав відомий американський підприємець Уоррен Баффет, сказавши, що її бренд - це свого роду обіцянка її шанувальникам (promise в перекладі з англійської означає "обіцяти"). Як зізналася Дженніфер, для неї самої за цією обіцянкою стоять жінки в її родині: мама Гваделупа, сестри Лінда і Леслі і дочка Емма, які "дають їй сили" і змушують її хотіти "продовжувати йти вперед".









ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура promise тому лопес років зізналася Теги: косметика