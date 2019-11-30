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Дженніфер Лопес знялася в рекламі свого парфуму
30.11.2019 08:16
Зірка вже 17 років випускає парфуми під власним брендом. Пару місяців тому співачка презентувала новий запах Promise, а днями знялася в їх рекламній кампанії.

На знімках Лопес постала в золотистій сукні, розшитій паєтками, з відкритою спиною та великим розрізом - наряди такого фасону у зірки користуються великою популярністю.

Ідею назви нових парфумів Лопес багато років тому підказав відомий американський підприємець Уоррен Баффет, сказавши, що її бренд - це свого роду обіцянка її шанувальникам (promise в перекладі з англійської означає "обіцяти"). Як зізналася Дженніфер, для неї самої за цією обіцянкою стоять жінки в її родині: мама Гваделупа, сестри Лінда і Леслі і дочка Емма, які "дають їй сили" і змушують її хотіти "продовжувати йти вперед".

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