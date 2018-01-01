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В Индонезии перевернулась лодка с 48 людьми, восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести
01.01.2018 13:07
Лодка, которая затонула в Индонезии, могла быть перегружена. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лодка затонула 1 января Скриншот: KOMPASTV / YouTube Отмечается, что еще 13 человек считаются пропавшими без вести, остальные спасены.Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).Местный телеканал Kompas TV сообщил, что лодка могла быть перегружена. Отмечается, что между погибших двое детей. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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