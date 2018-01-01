Лодка, которая затонула в Индонезии, могла быть перегружена. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Лодка затонула 1
января Скриншот: KOMPASTV / YouTube Отмечается, что еще 13
человек считаются пропавшими без вести, остальные
спасены.Лодка плыла из города Танджунгселор, который
расположен на восточном побережье острова Калимантан, в
Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов
Калимантана).Местный телеканал Kompas TV сообщил, что лодка
могла быть перегружена. Отмечается, что между погибших двое
детей.
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