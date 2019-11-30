|Глава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на саммите в Париже
|30.11.2019 08:48
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Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на «нормандском» саммите в Париже.(function() })();
«Меня очень беспокоит то, что в последние недели Президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже», – отметил Чубаров.
Глава Меджлиса призвал украинского президента настаивать на «полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей».
Чубаров убежден, что на встрече в Париже Зеленский должен четко сказать: «Крым и Донбасс возвращаются вместе».
«Я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины», – написал Чубаров.