Об этом сообщает сайт КГГА.

«Предприятия «Киевавтодора» полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Подготовлены к работе 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. В частности, в конце 2018 года получено спецавтомобили «ФОРД» для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудования для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли», - сообщил генеральный директор КК «Киеавтодор» Александр Густелев.

Он добавил, что в прошлом сезоне «Киевавтодор» также приобрел 2 мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства. Установки успешно зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Столичные власти надеются также на ответственность автомобилистов в период ухудшения погодных условий.

В случае снегопада, водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных авто. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят это сделать, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Владельцев призывают не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники.

Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

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