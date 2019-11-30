Вступили в силу изменения в закон о госзакупках для анбандлинга - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Вступили в силу изменения в закон о госзакупках для анбандлинга
30.11.2019 09:00
Вступили в силу изменения в закон о госзакупках для анбандлинга
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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анбандлинга
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Новости
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