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Вступили в силу изменения в закон о госзакупках для анбандлинга
30.11.2019 09:00
Вступили в силу изменения в закон о госзакупках для анбандлинга Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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