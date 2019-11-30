|Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
|30.11.2019 09:06
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Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко, передает Reformation слова белорусского посла.(function() })();
«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», – заявил посол Владимира Семашко.
По словам Семашко, ныне идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство. 20 из 31 «карты» уже согласованы, все остальные должны быть готовы в срок до одной недели.
Напомним, что планируемое Союзное государство – это надгосударственное объединение РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.