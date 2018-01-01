31 декабря близко от Сиднея в реку упал одномоторный самолет, в
результате погиб исполнительный директор британской кейтеринговой
компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Авиакатастрофа
произошла 31 декабря Фото: ЕРА Ему было 58 лет. Погибли также
сыновья Казинса Эдвард (23 года) и Вильям (25 лет), невеста Эмма
Боуден (48 лет) и ее дочь Хизер (11 лет). Отмечается, что
жертвой авиакатастрофы стал и опытный 44-летний пилот Гарет Морган.
Всего погибло шесть человек.Председатель Compass Group Пол
Волш отметил, что все "глубоко потрясены и опечалены этой ужасной
новостью", сообщается на сайте компании.Он выразил
соболезнования родственникам и друзьям Казинса.Одномоторный легкий
самолет типа DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери возле
Иерусалимского залива к северу от Сиднея.
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