Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность больше года назад, обещая реформы, которые так и не начались.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил об отставке.

С начала октября в Ираке не прекращаются массовые протесты, в которых погибли не меньше ста человек. По неофициальным данным, количество жертв превысило 400 человек.

Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством.

Кроме того, активисты требуют отставки правительства Абдул-Махди и проведения реформы политической системы. Нынешние протесты являются крупнейшими с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн.

29 ноября главный шиитский клирик Ирака высший аятолла Али ас-Систани осудил жесткие методы разгона митингующих.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вступил в должность больше года назад, обещая реформы, которые так и не начались.

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