24 июня депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин насмерть сбил человека. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте,передает со ссылкой на .

"Вчера примерно в 21:50, возвращаясь домой из города Бердянск вместе со своей семьей - мамой и дочкой - на трассе Харьков-Симферополь не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - написал Ярослав Гришин в Facebook.

По его версии, он не успел затормозить. Депутат вызвал полицию и "скорую". Пострадавшего госпитализировали в областную больницу, где он и умер.

"Я прошел медицинские экспертизы. Был трезв. Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Должны установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди", - добавил Гришин.

В Национальной полиции заявили, что погибшему было примерно 40-45 лет. Правоохранители устанавливают все подробности .

24 июня в селе Каиры Горностаевского района Херсонской легковушка сбила трех человек. В результате аварии погиб 3-месячный младенец. Его мать и еще один пешеход в больнице в тяжелом состоянии.

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