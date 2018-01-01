Гройсман: Дальнейшая децентрализация остается приоритетом для украинского правительства

Проведение децентрализации в Украине в новом году останавливаться не будет, поскольку правительственная модель социально-экономического развития Украины базируется на системе сильного местного самоуправления, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины в понедельник, начатая в 2014 году реформа децентрализации остается приоритетом работы правительства. Как свидетельствуют данные Ассоциации городов Украины, в 2017 году финансовая децентрализация обеспечила рост местных бюджетов до 170 млрд грн, а собственные доходы 366 объединенных территориальных громад, созданных в результате реформы и привлеченных к межбюджетным отношениям, выросли в 1,8 раз.

"Громады полностью и самостоятельно распоряжаются собственными средствами и имеют возможность направлять их на наиболее актуальные потребности людей. Среди них - улучшение инфраструктуры населенных пунктов - от дорог до детских площадок, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, строительство и обновление школ и детских садов, открытие центров административных услуг, решение вопроса сбора и утилизации мусора", - отмечается в сообщении.

В.Гройсман отмечает, что государство готово приложить усилия для поддержки регионов, прежде только с помощью ресурсов Государственного фонда регионального развития. "Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 6 млрд грн ассигнований на ГФРР. Субвенция на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад будет составлять 1,9 млрд грн", - сообщают в Кабмине.