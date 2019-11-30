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На Русановке в Киеве неизвестные взорвали отделение банка
30.11.2019 09:56
Взрыв в Киеве - на Русановке подорвали банкомат
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
банкомат
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