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Министр энергетики сообщил о переговорах с РФ по газу и отметил явные "шаги вперед"
30.11.2019 10:34
Оржель сообщил, что двусторонние переговоры Украины и России по газу были продуктивными Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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