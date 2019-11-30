Об этом говорится в разделе "Поисковые учеты" на сайте МВД.

Отмечается, что дата исчезновения Мальцева - 21 ноября, мера пресечения к нему не применялась. Он обвиняется по ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также НАБУ объявило в розыск экс-председателя наблюдательного совета VAB-банка Наталью Василюк. Датой ее исчезновения указывается тот же день, что и Мальцева - 21 ноября. Статьи обвинения аналогичные - ст. 191 ч. 5; ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса, мера пресечения к ней не применялась.

Как сообщалось, экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк объявлен в национальный розыск 22 ноября.

НАБУ объявило подозрение Бахматюку по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк в общей сложности должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн - Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и VAB банку, владельцем которых был Бахматюк, 10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

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