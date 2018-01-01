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Понамарчук: Чорновил говорил, что никогда не следует темы антисемитизма касаться, потому что это катастрофическая политика для Украины
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01.01.2018 13:29
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Украинский государственный деятель, руководитель "Народного руху
України" Вячеслав Чорновил строго пресекал антисемитские шутки в
своем окружении. Об этом в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал журналист, пресс-секретарь
Чорновила Дмитрий Понамарчук. Понамарчук: Были любители поговорить
на эту тему, пошутить Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "У
Вячеслава Чорновила эта тема строго – не каралась –
останавливалась. Некоторые, знаете ли, были любители поговорить на
эту тему, пошутить – мы никуда не денемся от нашего
исторического подшучивания и тонкого юмора. И что Вячеслав
Максимович говорил, не мне, а вообще? Никогда не следует этой темы
касаться, потому что это катастрофическая политика для страны. Для
любого политика, и для Украины", – рассказал
Понамарчук.Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас –
Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял "Народний рух
України". В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду
Кравчуку, получив 23,27% голосов.Он был советским диссидентом,
одним из лидеров украинского национально-демократического
освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX
века.Лидер "Народного руху України" погиб 25 марта 1999 года в
автокатастрофе под Киевом. Сразу после смерти политика экс-глава
МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это
несчастный случай.В августе 2014 года прокуратура возобновила
расследование гибели Чорновила. В феврале 2017 года более 300
народных депутатов просили генерального прокурора Юрия
Луценко взять расследование гибели украинского
государственного деятеля под личный контроль.
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