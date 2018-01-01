Украинский государственный деятель, руководитель "Народного руху України" Вячеслав Чорновил строго пресекал антисемитские шутки в своем окружении. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал журналист, пресс-секретарь Чорновила Дмитрий Понамарчук. Понамарчук: Были любители поговорить на эту тему, пошутить Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "У Вячеслава Чорновила эта тема строго – не каралась – останавливалась. Некоторые, знаете ли, были любители поговорить на эту тему, пошутить – мы никуда не денемся от нашего исторического подшучивания и тонкого юмора. И что Вячеслав Максимович говорил, не мне, а вообще? Никогда не следует этой темы касаться, потому что это катастрофическая политика для страны. Для любого политика, и для Украины", – рассказал Понамарчук.Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял "Народний рух України". В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов.Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.Лидер "Народного руху України" погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай.В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила. В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили генерального прокурора Юрия Луценко взять расследование гибели украинского государственного деятеля под личный контроль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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