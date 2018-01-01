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Банк Англии изучает возможность запуска собственной цифровой валюты в стиле биткоина
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01.01.2018 13:37
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В Банке Англии появился исследовательский отдел, который изучает
возможность запуска цифровой валюты, привязанной к фунту
стерлингов, сообщило издание The Telegraph. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Если запуск цифровой валюты
одобрят, граждане Британии могут получить возможность хранить свои
деньги в цифровом виде в самом Банке Англии, не нуждаясь в
розничных банках Фото: EPA Отмечается, что в феврале 2015 года в
финучреждении создали исследовательский отдел. Он изучает
возможность запуска такой валюты, привязанной к фунту
стерлингов. Издание пишет, что если такой шаг одобрят,
граждане Британии могут получить возможность хранить свои
деньги в цифровом виде в самом Банке Англии, не нуждаясь в
розничных банках. The Telegraph прогнозирует, что большие
транзакции, такие как покупка дома, будут занимать
наносекунды.Представитель Банка Англии сказал,
что исследовательский отдел может представить свои выводы в
течение следующих 12 месяцев.Биткоин – электронная
криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у
продавцов, которые согласны ее принимать. Криптовалюта
функционирует при помощи технологии Blockchain, которая позволяет
скрыть записи о покупателях или продавцах, что предоставляет
широкие возможности для незаконных действий. Биткоин был
создан в 2008 году.
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