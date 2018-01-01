В Банке Англии появился исследовательский отдел, который изучает возможность запуска цифровой валюты, привязанной к фунту стерлингов, сообщило издание The Telegraph. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Если запуск цифровой валюты одобрят, граждане Британии могут получить возможность хранить свои деньги в цифровом виде в самом Банке Англии, не нуждаясь в розничных банках Фото: EPA Отмечается, что в феврале 2015 года в финучреждении создали исследовательский отдел. Он изучает возможность запуска такой валюты, привязанной к фунту стерлингов. Издание пишет, что если такой шаг одобрят, граждане Британии могут получить возможность хранить свои деньги в цифровом виде в самом Банке Англии, не нуждаясь в розничных банках. The Telegraph прогнозирует, что большие транзакции, такие как покупка дома, будут занимать наносекунды.Представитель Банка Англии сказал, что исследовательский отдел может представить свои выводы в течение следующих 12 месяцев.Биткоин – электронная криптовалюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны ее принимать. Криптовалюта функционирует при помощи технологии Blockchain, которая позволяет скрыть записи о покупателях или продавцах, что предоставляет широкие возможности для незаконных действий. Биткоин был создан в 2008 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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