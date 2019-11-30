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Британская полиция назвала имя террориста, убившего двух человек на мосту в Лондоне
30.11.2019 11:30
Теракт в Лондоне - полиция назвала имя убийцы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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