|Кличко заявил, что такие люди, как Довгий, должны нести ответственность за свои незаконные действия
|01.01.2018 13:40
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Такие люди, как экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий, должны нести ответственность за свои незаконные действия. Об этом заявил мэр в эфире телеканала Newsone, сообщает пресс-служба Кличко, передает со ссылкой на .
"Если человек нарушает закон, никаких исключений не должно быть. Он должен отвечать за свои действия", - сказал мэр .
Кличко отметил, что был депутатом Киевсовета, когда Довгий был секретарем Киевсовета.
"Я был депутатом в то время. И видел, как принимались решения, какие были манипуляции, происходил дерибан земли", - сказал Кличко.
Он заметил, что некоторые бывшие депутаты Киевсовета стали народными депутатами и при проверке правоохранителями их действий заявляют о якобы политических преследованиях и избегают должного наказания.
"Если будет такая динамика, то так и скоро вернется и будет рассказывать как хорошо он работал", - добавил Кличко.
В то же время он подчеркнул, что много проблем в столице, которые есть сейчас, достались действующей власти в наследство.
"Ведь разворовывались большие деньги, средства не вкладывались в инфраструктуру нашего города. Это, к сожалению, тормозило развитие нашего города. И моя задача - восстановить динамичное развитие ", - подчеркнул Кличко.