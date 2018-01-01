Такие люди, как экс-секретарь Киевсовета Олесь Довгий, должны нести ответственность за свои незаконные действия. Об этом заявил мэр в эфире телеканала Newsone, сообщает пресс-служба Кличко, передает со ссылкой на .

"Если человек нарушает закон, никаких исключений не должно быть. Он должен отвечать за свои действия", - сказал мэр .

Кличко отметил, что был депутатом Киевсовета, когда Довгий был секретарем Киевсовета.

"Я был депутатом в то время. И видел, как принимались решения, какие были манипуляции, происходил дерибан земли", - сказал Кличко.

Он заметил, что некоторые бывшие депутаты Киевсовета стали народными депутатами и при проверке правоохранителями их действий заявляют о якобы политических преследованиях и избегают должного наказания.

"Если будет такая динамика, то так и скоро вернется и будет рассказывать как хорошо он работал", - добавил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что много проблем в столице, которые есть сейчас, достались действующей власти в наследство.

"Ведь разворовывались большие деньги, средства не вкладывались в инфраструктуру нашего города. Это, к сожалению, тормозило развитие нашего города. И моя задача - восстановить динамичное развитие ", - подчеркнул Кличко.

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