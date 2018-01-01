Правоохранители ведут поиски неизвестного, сделавшего ложное
сообщение о минировании ресторана во Львове в новогоднюю ночь.
Аноним вечером 31 декабря позвонил на номер "102" и сообщил о
минировании ресторана Фото: pixabay.com По его словам, звонок от
анонима поступил на номер "102". Неизвестный сообщил о минировании
заведения, но не выдвигал никаких требований.На место события
прибыли взрывотехники. В ресторане находилось несколько сотен
человек, было принято решение не проводить эвакуацию.В 23.28 осмотр
помещения был завершен, взрывчатку не обнаружили. Правоохранители
ведут поиски неизвестного, сделавшего ложное сообщение.
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