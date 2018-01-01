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Неизвестный сообщил о минировании ресторана во Львове в новогоднюю ночь, но эвакуацию решили не проводить
01.01.2018 13:45
Правоохранители ведут поиски неизвестного, сделавшего ложное сообщение о минировании ресторана во Львове в новогоднюю ночь. Аноним вечером 31 декабря позвонил на номер "102" и сообщил о минировании ресторана Фото: pixabay.com По его словам, звонок от анонима поступил на номер "102". Неизвестный сообщил о минировании заведения, но не выдвигал никаких требований.На место события прибыли взрывотехники. В ресторане находилось несколько сотен человек, было принято решение не проводить эвакуацию.В 23.28 осмотр помещения был завершен, взрывчатку не обнаружили. Правоохранители ведут поиски неизвестного, сделавшего ложное сообщение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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