|В сети появились фото празднования Нового года в Киеве
|01.01.2018 13:52
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В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года столица встречала Новый Год. Основные гуляния состоялись на Софиевской площади, где расположена главная елка страны.
Киевляне, а также туристы со всех уголоков страны и зарубежные гости - несколько тысяч человек собрались в канун Нового Года на Софиевской площади. Там расположена главная елка страны, которую не без приключений привезли в Киев из Ивано-Франковской области.
Гостей на площади развлекал праздничный концерт, на котором выступал диджей и симфонический оркестр. Люди согревались объятиями, глинтвейном и танцами.
По материалам KV.
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