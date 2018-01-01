В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года столица встречала Новый Год. Основные гуляния состоялись на Софиевской площади, где расположена главная елка страны.

Киевляне, а также туристы со всех уголоков страны и зарубежные гости - несколько тысяч человек собрались в канун Нового Года на Софиевской площади. Там расположена главная елка страны, которую не без приключений привезли в Киев из Ивано-Франковской области.

Гостей на площади развлекал праздничный концерт, на котором выступал диджей и симфонический оркестр. Люди согревались объятиями, глинтвейном и танцами.

По материалам KV.

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